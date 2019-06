"Non toccare più mio figlio", madre aggredisce ragazzo straniero ad Eboli

Momenti di tensione, lunedì sera, in un parco giochi di Eboli, dov’è andato in scena un violento litigio tra due ragazzi di cui uno di nazionalità straniera.

L'aggressione

Secondo una prima ricostruzione – riporta Il Mattino - sembra che quest’ultimo, che era in sella ad una bicicletta, avrebbe urtato il coetaneo che, irritato per l’accaduto, lo ha colpito con uno schiaffio. A quel punto lo straniero è sceso dalla bici e ha risposto con un altro ceffone. La lite è stata vista dalla madre del giovane ebolitano che si è subito precipitata sul posto per dare supporto al figlio. E, in pochi secondi, ha anche lei presi a schiaffi lo straniero che è stato costretto a fuggire.