Si distrae col telefonino e perde la figlia sulla spiaggia ad Eboli: scatta il panico

Momenti di apprensione, oggi, sul litorale di Eboli, dove una madre ha perso improvvisamente la sua bambina. La donna, infatti, si è distratta perché intenta ad usare il telefonino. Sembra – riporta Salernonotizie – che stesso visionando i messaggi Whats App e Facebook.

Il panico

La figlia di cinque anni, nel frattempo, si è iniziata ad incamminare sulla battigia allontanandosi per oltre 300 metri. Soltanto dopo qualche minuto la madre si è resa conto che la figlia non era più a giocare in riva al mare. A quel punto è scattato il panico. Le altre persone presenti sulla spiaggia, insieme ai bagnini, si sono mobilitate per ritrovare la piccola che, improvvisamente, è riapparsa in braccio ad un uomo che, vedendola piangere, l’ha riportata dalla mamma. Per fortuna la storia ha avuto un lieto fine.