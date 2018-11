Eboli, medico presente nello stesso momento in due ospedali: indaga l'Asl

Un medico che lavora negli ospedali di Eboli, "Maria Santissima Addolorata" e in quello di Polla, "Curto", sarà destinatario di un provvedimento disciplinare da parte dell'Asl. L'uomo avrebbe fatto risultare di essere presente, in uscita, ad Eboli alle otto di sera e poi all'ingresso di Polla, nello stesso momento. La vicenda è oggetto da parte di verifiche della commissione disciplinare dell'Asl.

I controlli

Da una prima verifica svolta dai due primari di reparto, sarebbero contestate al professionista circa 72 ore di lavoro. Secondo regolamenti che disciplinano le modalità di lavoro dei medici, ognuno di loro deve rispettare un turno di riposo di almeno 11 ore, dopo aver lavorato per meno o più ore. La Uil Fpl segnala infatti da anni la modalità di lavoro di alcuni infermieri che coprono turni anche di 24 ore consecutive. Anche in questo caso la necessaria lucidità professionale non è più garantita.