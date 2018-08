Eboli, operaio travolto dal tronco di un albero: rischia di perdere un braccio

Paura, nel pomeriggio di oggi, ad Eboli, dove un operaio è stato travolto dal tronco di un albero mentre lavorava.

La dinamica

Si tratta di un cittadino romeno di 40 anni, residente in città, il quale ha riportato la frattura della gamba sinistra e del braccio sinistro. Per questo è stato trasportato subito all’ospedale “Maria Santissima Addolorata”, dove i medici gli hanno riscontrato due fratture e lesioni gravi all'avambraccio. Di qui la decisione di ricoverarlo al nosocomio di Battipaglia. Ma non è escluso che possa essere condotto in un ospedale di Napoli dove potrebbe essere sottoposto nelle prossime ore ad un delicato intervento chirurgico al braccio sinistro, che è l’arto che versa nelle condizioni più critiche.