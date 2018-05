Dramma ad Eboli, operaio muore schiacciato dai teli del camion

Nuovo incidente mortale sul lavoro in provincia di Salerno. Questa mattina un operaio di Bellizzi, Vito Ciancio, 62 anni, è deceduto all’interno di un’azienda agricola situata nel comune di Eboli.

L'incidente

L’uomo – secondo una prima ricostruzione - si sarebbe posizionato dietro ad un camion per scaricare dei rotoli di pellicola utilizzati per le serre agricole. La rottura di una fune, però, avrebbe provocato il rovesciamento di tutto il materiale che ha travolto il 62enne. Gli altri operai hanno tentato di liberarlo, ma purtroppo per lui non c’è stato scampo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che, però, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. La salma è stata sequestrata dai carabinieri su disposizione della Procura di Salerno, che ha disposto i sigilli anche per il camion e un trattore presenti all’interno dell’impresa. Sotto choc e avvolti dal loro familiari e amici della vittima.