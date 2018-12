Choc all'ospedale di Eboli, medico muore in bagno per un malore

Muore durante una pausa dal lavoro. Choc all'ospedale di Eboli dove - come racconta Salerno Sanità - durante il turno di notte, un medico è stato colto da un malore mentre era in bagno. Aveva 47 anni G.B. , faceva l'anestesista all'ospedale. Inutili sono risultati i soccorsi dei colleghi, che hanno provato a rianimarlo in ogni modo, non vedendolo più tornare in sala. Il professionista aveva lavorato al Nord, prima del trasferimento nell'ospedale del comune salernitano.