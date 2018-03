Eboli, triste primato per padre e figlio: derubati e rapinati nello stesso giorno

Un padre e un figlio sono stati rapinati e derubati nel giro di qualche ora. Il fatto è avvenuto giovedì scorso. L'uomo era al supermercato, a Eboli. Il figlio era a Milano invece, per gli studi universitari. Il primo si trovava in via Gonzaga, quando, due rapinatori, armati di coltello e a volto coperto sono entrati nel supermercato Sebòn e hanno consumato una rapina. Il bottino è stato di circa 1200 euro. Poi la fuga su una Fiat Uno bianca. ritrovata qualche ora dopo dai carabinieri nella periferia di Eboli, al rione Fontanelle.



Non è andata meglio al figlio che a Milano, rientrando a casa, ha trovato cassetti e mobili a soqquadro. Anche in quel frangente, il ragazzo ha scoperto che gli mancavano diversi oggetti personali. Un triste primato per padre e figlio e certamente una giornata da non dimenticare