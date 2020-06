Eboli, non si ferma ad un posto di blocco poi ferisce carabiniere: denunciato

Non si ferma al posto di blocco dei carabinieri e viene inseguito. Durante la corsa, ferisce anche un militare. E' accaduto sabato sera, ad Eboli

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'episodio

L'uomo, noto alle forze dell'ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti, non si era fermato all'alt imposto dai carabinieri, fuggendo con la sua auto. Dopo un rapido inseguimento, è stato poi bloccato ad un incrocio. Nel tentare di fermarlo, lo stesso ha inveito contro i carabinieri, ferendone uno, che è stato poi soccorso in ospedale. Sprovvisto di patente di guida, l'uomo è stato poi denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.