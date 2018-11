Eboli, presentato il Pua: località "Santa Cecilia" cambia volto

E’ stato presentato alla collettività, nell’aula magna dell’istituto Virgilio, il Piano Urbanistico Attuativo (Pua) del sub-ambito 1 Santa Cecilia di Eboli.

I dettagli

L’amministrazione Cariello, fin dal suo insediamento, ha posto tra le priorità di governo il completamento urbanistico delle aree individuate dal Prg vigente per l’insediamento della cosiddetta “città pubblica”, gli spazi di cui Santa Cecilia è carente: una piazza, una chiesa che renda il senso di appartenenza, luoghi per lo svolgimento delle funzioni pubbliche e delle attività sociali. Grazie agli uffici del settore urbanistica e pianificazione, guidati dall’ingegnere Giuseppe Barrella, è stato possibile ascoltare i residenti di Santa Cecilia in un momento di pianificazione partecipata su scelte tecniche e disegno del territorio, in un’area per anni lontana dalle scelte strategiche per lo sviluppo del territorio.

I commenti

Soddisfatto il sindaco Massimo Cariello: “Realizziamo questo lavoro necessario per la comunità, che insieme con la riqualificazione dell’istituto Virgilio finalmente consentirà, a chi vive Santa Cecilia, di sentirsi membro di una comunità ascoltato dall’Amministrazione comunale e potrà verificare risultati tangibili come raramente avvenuto nel passato”. La pianificazione partecipata ed il coinvolgimento dei residenti sono stati fortemente voluti dal consigliere delegato all’urbanistica, Mario Domini, e dal consigliere delegato alla sicurezza, Giuseppe La Brocca. “Obiettivo politico prioritario di questa Amministrazione - ha sottolineato Domini -, è consegnare alla comunità una pianificazione urbanistica per la realizzazione di una chiesa e di spazi ed uffici pubblici”. Presenti alla presentazione nella scuola Virgilio i comitati di quartiere, le associazioni sportive, i tecnici del territorio e molti cittadini interessati ed in attesa da anni di risposte.