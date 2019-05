Beccato dai vigili con una prostituta ad Eboli: multato bracciante

Continuano le multe contro gli automobilisti che vengono sorpresi in compagnia delle prostitute sul territorio comunale di Eboli.

I controlli

L’ultimo episodio ha come protagonista un bracciante, residente di Montecorvino Rovella, il quale è stato sorpreso dai vigili urbani mentre colloquiava con una “lucciola” nei pressi di Foce Sele, molto probabilmente per contrattare una prestazione sessuale. L’uomo è stato sanzionato con una multa di 500 euro – come prevede l’ordinanza del sindaco – mentre la donna è stata identificata.