Ragazzino maltrattato da un gruppo di bulli ad Eboli: si indaga

Nuovo caso di bullismo ad Eboli. Questa volta si tratta di un ragazzino che, mentre passeggiava in una traversa di Piazza della Repubblica, è stato accerchiato da un gruppo di bulli che, dopo averlo offeso e maltrattato, gli hanno anche incollato una gomma da masticare tra i capelli. Poi si sono dati alla fuga senza lasciare tracce.

La denuncia

Il giovane, spaventato e umiliato, è tornato subito a casa per raccontare l’accaduto ai genitori. Non è la prima volta che, purtroppo, si verificano episodi del genere in città. Un altro studente, nelle scorse settimane, è stato bullizzato all'interno della scuola dai compagni di classe.