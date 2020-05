"Mettiti la mascherina", 16enne aggredisce ristoratore ad Eboli

Momenti di tensione, ieri, nella città di Eboli, dove un ristoratore è stato aggredito da un giovane davanti al suo locale. L’uomo, che stava effettuando dei lavori per poter riaprire la sua attività commerciale, ha sorpreso sulle scale un ragazzo ed una ragazza, entrambi sedicenni, che chiacchieravano sulla scalinata che collega Piazza della Repubblica a Corso Garibaldi. E, soprattutto, erano senza mascherina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La rissa

Per questo – secondo una prima ricostruzione – li ha invitati ad allontanarsi o a indossare il dispositivo di protezione. Ma, le sue parole, hanno scatenato l’ira del 16enne di nazionalità romena che si è scagliato contro il ristoratore colpendolo con calci e pugni. Poi ha tirato fuori anche un coltello per minacciarlo. Di qui la reazione del 48enne che ha reagito spingendo l’aggressore a terra. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Entrambi i contendenti sono finiti in ospedale per le ferite e i traumi riportati durante la rissa.