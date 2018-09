Eboli, giovane azzannato al volto da un cane randagio

Paura, sabato sera, in via Serracapilli ad Eboli, dove un ragazzono, mentre passeggiava insieme ad un amico, è stato aggredito da un cane randagio, che lo ha azzannato al volto provocandogli una grossa ferita al labbro.

I soccorsi

Dopo aver messo in fuga il cane, l’amico lo ha accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata”, dov’è stato preso in cura dai medici. Soltanto che, vista la gravità della ferita, è stato trasportato in un ospedale di Napoli. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Di quanto accaduto sono stati informati i carabinieri.