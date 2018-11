Entra in chiesa con un coltello e minaccia un avvocato: "Dammi i soldi"

Momenti di tensione, sabato sera, all'interno della cappella della chiesa “Santa Maria delle Grazie” di Eboli, dove un giovane di 23 anni, G.V le sue iniziali, ha tentato di rapinare con un coltello un avvocato del posto che, in quel momento, era in compagnia della moglie e di altre due persone.

La dinamica

Il ragazzo, che aveva in mano oltre al coltello anche una birra, ha chiesto con insistenza dei soldi spaventando tutti i presenti. Il legale, però, ha reagito strattonandolo e telefonando subito ai carabinieri, i quali sono arrivati in poco tempo sul posto. Il 23enne, molto probabilmente ubriaco, è stato condotto nella caserma di via Carlo Alberto Dalla Chiesa per essere identificato. Ora su di lui pende la denuncia per il reato di tentata rapina aggravata.