Rapina un bar ad Eboli, poi tenta la fuga: arrestato 34enne

Momenti di tensione, sabato sera in via Vittorio Veneto ad Eboli, dove un pregiudicato di 34 anni ha fatto irruzione all’interno di un bar per compiere una rapina.

La dinamica

L’uomo, pochi minuti prima della chiusura del locale, ha minacciato il proprietario facendosi consegnare l’incasso della giornata, circa 1000 euro. Poi è fuggito senza lasciare tracce, ma grazie alla tempestiva segnalazione giunta ai carabinieri, questi ultimi sono riusciti ad acciuffarlo. E così, dopo l’identificazione, è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.