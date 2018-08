Chiede un passaggio, poi rapina il conducente dell'auto ad Eboli

Paura, lo scorso weekend, ad Eboli, dove un uomo di circa cinquant’anni - riporta L’Occhio - ha chiesto un passaggio ad un giovane del posto facendosi accompagnare nei pressi dello stadio.

La dinamica

Lì, però, ad un certo punto, ha estratto un coltello e ha costretto il ragazzo a consegnargli il telefonino e il portafogli, per poi far perdere le proprie tracce a piedi. Non prima di aver preso le chiavi dell’auto, in modo da non poter essere seguito dal giovane.