Tenta di soffocare una donna per rubarle la borsa: arrestato 37enne ad Eboli

Prova a soffocare una donna per rubarle la borsa. Per questo, in mattinata, un pluripregiudicato ebolitano di 37 anni è stato arrestato per rapina.

L'arresto

L’uomo si è avvicinato alla malcapitata, originaria di Palomonte, mentre era seduta a bordo della sua automobile con il finestrino abbassato ed era impegnata a conversare al telefono. In pochi secondi l’ha aggredita per immobilizzarla e soffoccarla con l’obiettivo di portarle via sia il telefonino che la borsa. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che lo hanno subito bloccato e ammanettato. L'episodio si è verificato nel parcheggio situato tra le scuole medie e via Matteo Ripa . Dopo l’identificazione, il 37enne è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.