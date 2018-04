Eboli, imprenditore rapinato in strada insegue i ladri: tre arresti

Paura, ieri pomeriggio, nella zona industriale di Eboli, dove l’imprenditore, D.D.C le sue iniziali, è stato rapinato da tre malviventi.

Il fatto

I tre ladri, a bordo di una Fiat 500L di colore nero risultata rubata, hanno bloccato la Range Rover Vogue guidata dall’imprenditore, che, pochi attimi prima, l’aveva parcheggiata nei pressi della sua azienda. A quel punto si sono fatti consegnare le chiavi del Suv dandosi alla fuga. Dopo aver avvisato i carabinieri dell’accaduto, l’uomo si è messo all’inseguimento dei banditi grazie al passaggio ricevuto da un’automobile in transito. L'inseguimento si è prolungato per diversi chilometri e si è concluso lungo la strada statale 18 nel comune di Battipaglia. Tempestivo l’intervento sul posto dei militari dell’Arma guidati dal capitano Luca Germinale. In manette sono finiti tre napoletani: S.E di 37 anni, G.E di 38 anni e G.S di 24 anni.