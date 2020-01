Eboli, minaccia passante con il coltello per rapinarlo: è caccia all'uomo

Momenti di tensione, nella notte tra il 1 e 2 gennaio, ad Eboli, dove un malvivente si è avvicinato ad un uomo per rapinarlo. Secondo una prima ricostruzione - riporta La Città - gli avrebbe puntato un coltello per farsi consegnare il denaro che aveva nel portafogli, circa 200 euro. Poi è fuggito senza lasciare tracce.

La denuncia

La vittima, spaventata, si è subito recata alla locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia. L’episodio si è verificato nei presi di un negozio situato in via Ceffato. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del bandito. Determinanti potrebbero essere le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.