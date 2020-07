Rissa ad Eboli: ragazzi si affrontano a colpi di bastone, si indaga

Tavolini in strada, portone sfasciato e traffico in tilt. E' accaduto ad Eboli, in pieno centro. Gli inquirenti indagano sulle cause che hanno scatenato la rissa furibonda tra gruppi di ragazzi, che poi hanno messo a soqquadro piazza Amendola.

I dettagli

Tra i motivi che avrebbero scatenato la rissa, non si esclude la pista che porta allo spaccio di droga. Pare che una donna abbia avuto un ruolo determinante nel furibondo litigio che si è scatenato all'ora dell'aperitivo, a colpi di bastoni.