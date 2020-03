Rissa al borgo di Eboli, distrutte le auto in sosta: si indaga

Momenti di panico, domenica sera, al borgo di Eboli, dov’è andata in scena una rissa per motivi in corso di accertamento. Sembra che il violento litigio, che ha coinvolto diverse persone, sarebbe scaturito da un tentativo di furto. Danneggiate le automobili parcheggiate lungo la strada.

Le indagini

Le urla e gli schiamazzi hanno spaventato i residenti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte due gazzelle dei carabinieri e due pattuglie della Polizia Municipale, che hanno chiuso al traffico le strade adiacenti. Le indagini sono tuttora in corso