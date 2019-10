Rissa in strada tra parenti, uomo picchia la moglie e le sottrae il figlio: viene arrestato

Due genitori litigano per la custodia del figlio, con la donna ad avere la peggio. E' accaduto a Eboli, in viale Amendola - come riporta Radio Città 105 - quando un uomo di nazionalità romena, già interessato da precedenti come maltrattamenti, ha aggredito la moglie, sottraendole il figlio piccolo. Il ragazzo è stato portato in un furgone, nelle disponibilità dell'uomo. Quest'ultimo, pare fosse in stato di ebbrezza. Sul posto, dietro segnalazione di alcuni cittadini, è intervenuta la polizia municipale che ha bloccato l'uomo, ponendolo in stato di fermo. Durante l'aggressione, sarebbero intervenuti anche alcuni parenti, in corso d'identificazione da parte degli inquirenti. L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni.