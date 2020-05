Movida violenta ad Eboli, rissa tra giovani vicino al bar: si indaga

Momenti di tensione, nella serata di giovedì, ad Eboli, dov’è andata in scena una violenta rissa tra giovani. Secondo una prima ricostruzione, una decina di ragazzi sono venuti alla mani, nei pressi di un bar situato in Piazza Pezzullo, per futili motivi. In pochi minuti sono volati spintoli, calci e anche qualche pugno.

Le indagini

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito attoniti alla rissa. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti. I giovani, però, sono riusciti a fuggire prima del loro arrivo. Le indagini per risalire alla loro identità sono tuttora in corso.