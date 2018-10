Eboli, la Finanza 55mq di area demaniale occupata abusivamente

I finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, hanno sottoposto a sequestro 55 mila metri quadrati di area di demanio idrico abusivamente occupata nel Comune di Eboli. Il provvedimento ha consentito di denunciare il responsabile che dovrà rispondere dei reati di occupazione abusiva di demanio, danneggiamento e deturpamento ambientale.

Le indagini

L’attività di indagine si inserisce in un contesto investigativo più ampio e pregnante avente come finalità la tutela ambientale del territorio, che costituisce una delle priorità della Procura della Repubblica di Salerno. Dall’inizio del 2018 ad oggi il Reparto navale salernitano ha eseguito molteplici sequestri preventivi, emessi dal Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, in relazione all’occupazione sine titulo di area demaniale fluviale situata lungo l’alveo del fiume Sele, su territorio ricompreso tra i comuni di Colliano, Contursi Terme ed Eboli. In particolare, allo stato, risultano complessivamente indagati 28 soggetti, sottoposti a sequestro circa 115.000 mq di insediamenti abusivi il cui valore è di circa 6.200.000 euro. Fondamentale la collaborazione del Genio Civile di Salerno che ha fornito un preciso schema delle concessioni in atto consentendo di individuare le occupazioni abusive. L’Ente provvederà a calcolare il valore del mancato canone concessorio degli ultimi 10 anni per avviare la procedura di recupero delle somme non versate.