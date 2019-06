Emissioni di fumo sospette ad Eboli: sequestrata area di smaltimento rifiuti

I carabinieri hanno riscontrato, in località San Vito al Sele del comune di Eboli, emissioni di fumo sospette.

Il blitz

Una volta individuata e raggiunta l’area da cui esalava fumo ed odore acre di combustione, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza di un fosso di significative dimensioni in cui erano stati riversati e dati alle fiamme rifiuti di origine vegetale miscelati anche con carte, cartone e parti di rifiuti plastici.

Messa in sicurezza l’area, i militari hanno effettuato rilievi ed accertamenti sui luoghi che hanno consentito di individuare la proprietà del terreno e la natura dei rifiuti combusti e di attribuire la produzione e successiva combustione dei rifiuti ad una società agricola che opera in zona. La combustione di rifiuti è sanzionata penalmente. E per questo i militari hanno proceduto al sequestro dell’area utilizzata per l’illecito smaltimento e deferito all’Autorità Giudiziaria il responsabile.