Sequestro impianto compostaggio di Eboli, Costa: "E' una vittoria dello Stato"

Dopo il sequestro, da parte dei carabinieri del Noe, di un impianto di compostaggio situato nel comune di Eboli, interviene sulla problematica legata all’inquinamento ambientale anche il ministro Sergio Costa che esulta: “E' una vittoria dello Stato e dei cittadini, sentinelle dell'ambiente. Insieme si può fare molto per ripristinare la legalità e tutelare la salute della popolazione che vive in quei territori, per troppo tempo devastati dalle emissioni nauseabonde".

Il contrasto

L’esponente del Governo Conte, poi, ricorda il suo incontro, lo scorso agosto, con i cittadini in un’affollata assemblea. "Avevo ascoltato le loro grida di dolore, respirato la stessa aria e sentito quei miasmi di cui mi era stato riferito: l'aria non può essere una maledizione". Il valore complessivo del sequestro ammonta a circa 10 milioni di euro. Il superamento costante dei quantitativi consentiti, insieme alle operazioni di deposito e alla triturazione eseguita nel piazzale esterno dell'impianto di compostaggio, hanno causato i miasmi avvertiti dai cittadini.

Il consigliere Cammarano (M5S):