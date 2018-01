Eboli, sequestrato un noto laboratorio di analisi: denunciato il titolare

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno sequestro un noto laboratorio di analisi situato in un’area residenziale del comune di Eboli.

Il blitz

Nel corso di un’ispezione i militari dell’Arma hanno accertato che il laboratorio di analisi chimiche e chimico-fisiche effettuava lo scarico delle acque reflue in una fognatura comunale senza la prescritta autorizzazione; e anche l’attività illecita di gestione e smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi in assenza dei necessari formulari di identificazione del rifiuto ed in mancanza di autorizzazione.

Al termine degli accertamenti di rito, da cui è scaturita la denuncia al titolare del laboratorio e su richiesta concorde della Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha emesso un decreto di sequestro preventivo del laboratorio per precludere all’indagato la disponibilità dei locali ed interrompere lo smaltimento irregolare delle pericolose sostanze.