Serra in costruzione ma proprietario senza autorizzazione, una denuncia a Eboli

La polizia municipale di Eboli sequestra 40mila metri quadri di terre a Campolongo di Eboli. Sullo sfondo c'era la costruzione di una serra. I caschi bianchi avevano chiesto al proprietario di esibire la documentazione necessaria per l'attività, ma quest'ultimo ne era sprovvisto. Il Comune, infatti, non aveva rilasciato alcun documento di tipo edilizio, utile alla costruzione. Gli operai sono stati dunque fermati, mentre lavoravano, mentre il proprietario è stato denunciato a piede libero per abuso edilizio.