Bimba morta in piscina, l'appello alla città di Eboli: "Ecco come aiutare la famiglia"

E’ ancora sotto choc la famiglia della bimba di origini marocchine, di appena 3 anni, caduta accidentalmente in una piscina vuota perdendo la vita.

Ora i genitori hanno bisogno di un aiuto non solo psicologico ma anche economico. Per questo la responsabile della cooperativa sociale “Il mondo a colori” di Eboli Fatiha Charik lancia un appello a tutta la comunità:

“Cari amici miei vi chiedo un aiuto per un piccolo angelo che ha lasciato troppo presto questa terra. Aiutiamo la povera famiglia che ha subito la perdita della propria bimba di tre anni caduta accidentalmente in una piscina ad Eboli. Chiunque può darci una mano può contattarci al 3392488407 o fare un versamento alla cooperativa sociale Il mondo a colori Iban: IT77U0837876090000000331178. Chi volesse dare un supporto morale può recarsi personalmente dalla famiglia. Amici aiutiamoli a non sentirsi più soli di quanto non lo siano già”.