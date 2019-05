Sorpreso a spacciare droga ad Eboli: arrestato 34enne

Un ragazzo marocchino di 34 anni è stato arrestato, ieri sera, ad Eboli con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Il giovane, che vive in località Campolongo, è stato sorpreso dai carabinieri lungo la litoranea mentre cedeva una dose di hashish a due fratelli di nazionalità italiana. E così, nel corso della perquisizione, la droga è stata sequestrata insieme a 95 euro in contanti e ad altro materiale utilizzato per il confezionamento. Ora è stato sottoposto agli arresti domiciliari.