Blitz al “Fort Apache” di Eboli: arrestato pregiudicato per droga

Blitz della Polizia di Stato all’interno dell’abitazione, situata nei pressi dell’agglomerato di case popolari denominato “Fort Apache” di Eboli, di un pregiudicato di 39 anni, M.M le sue iniziali, disoccupato.

La droga

La perquisizione ha consentito di rinvenire una busta in cellophane nascosta nel bagno della dimora, al cui interno è stata rinvenuta dagli agenti della marijuana, del peso di circa 18 grammi, suddivisa in singole confezioni pronte per essere cedute al dettaglio. Per questo l’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Dopo le formalità di rito, il pregiudicato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.