Uomo accoltellato in litoranea ad Eboli: è caccia all'aggressore

Momenti di tensione, la scorsa notte, sulla litoranea di Eboli, dove uno straniero è stato accoltellato, sembra al termine di una lite violenta, da un connazionale alla spalla, al petto e a un piede.

Le indagini

L’aggressione - riporta Radio Alfa - si è verificata nei pressi di uno stabilimento balneare. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno trovato l’uomo sotto ad un’automobile, dove si era nascosto per sfuggire all’ira del suo aggressore. Immediato il trasporto in ospedale, ma le sue condizioni di salute fortunatamente non sono gravi. Sono in corso le indagini per rintracciare l’altro straniero.