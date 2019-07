Dramma ad Eboli, infermiera si toglie la vita: si indaga

Dolore e sconcerto ad Eboli, dove una infermiera di 57 anni, che lavorava presso il Campolongo Hospital, è stata trovata morta nella serata di ieri.

Le indagini

La donna, che in passato già aveva tentato di togliersi la vita, mancava da un mese al lavoro per problemi di salute e sembra che avesse dei problemi con il marito. La pista che si segue è quella del suicidio. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per fare chiarezza sui motivi che avrebbero spinto la 57enne a compiere l’insano gesto.