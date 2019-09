Nuovo blitz dei ladri in un'azienda di Eboli: guardia giurata sventa il furto

Una vera e propria banda organizzata ha tentato di compiere un secondo furto, a distanza di una settimana dal primo, all’interno dell’azienda “Italy Auto Parts”, situata in via Chiusa del Bosco di Eboli e specializzata nel commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli.

Il furto sventato

Intono alle 22.55 il commando, composto da una decina di persone incappucciate, ha cercato di rubare dei cerchi in lega custoditi all’interno di due container per depositarli temporaneamente in un terreno confinante e poi caricarli su un furgone . Ma, fortunatamente, ad accorgersi della loro presenza, è stata, ancora una volta, la guardia Salvatore Vergati dell’istituto di vigilanza I.V.R.I /Salerno che ha impedito loro di mettere a segno il colpo. I malviventi, dunque, sono stati costretti a fuggire. Sul posto, successivamente, sono arrivati i carabinieri che hanno sequestrato il furgone ed avviato le indagini per riuscire a risalire alla loro identità.