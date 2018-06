Eboli, travolto da un trattore: muore dopo quattro giorni di ricovero

È deceduto oggi pomeriggio Ciriaco Minichiello, il pensionato di 85 anni travolto dal trattore il 1 giugno. L'anziano era ricoverato all'ospedale di Eboli dove era giunto in gravi condizioni fisiche. L'incidente, invece, era avvenuto a Grottaminarda, in provincia di Avellino, dove Minichiello viveva, nella contrada di Bosco. Alle 18.30 il decesso

L'incidente

Venerdì scorso, il pensionato aveva messo in moto il trattore ma era stato travolto da una ruota posteriore. Aveva riportato traumi alla testa, alla spalla e al torace. Le sue condizioni erano da subito apparse gravi. Poi era stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Ariano Irpino. Ricevute le prime cure, Minichiello era stato accompagnato in eliambulanza all'ospedale di Eboli. Non ha mai ripreso conoscenza. Dopo la morte i medici hanno allertato i carabinieri. Si valuta anche l'esame autoptico, che sembrerebbe tuttavia una pura formalità.