Eboli, ritrovata una delle auto rubate a Buccino

Una delle automobili, rubate nella notte tra il 26 e 27 aprile scorsi, a Buccino, è stata ritrovata in località Santa Cecilia ad Eboli.

Le indagini

I militari dell’Arma l’hanno rintracciata nei pressi di alcune abitazioni popolari. Non ha riportato alcun danno. Si tratta di una Fiat Punto, una delle due auto rubate alla stessa famiglia: l’altra, che non è stata ancora ritrovata, è una Ford Focus. Le ricerche proseguono per identificare i ladri.