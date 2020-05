Si sdraia sui binari per suicidarsi: disoccupato salvato ad Eboli

Tragedia sfiorata alla stazione ferroviaria di Eboli, dove un disoccupato ha tentato di togliersi la vita. L’uomo si è steso improvvisamente sui binari in attesa dell’arrivo del treno.

I soccorsi

A lanciare l’allarme sono state le altre persone presenti. Sul posto sono giunti in pochissimo tempo due carabinieri che hanno cercato di convincerlo ad alzarsi. Ma, quando è suonata la campana che annunciava l’arrivo imminente del convoglio, i militari dell’Arma non hanno potuto fare altro che sollevare di peso il disoccupato per metterlo in salvo. Subito dopo, quest’ultimo è stato trasportato in ospedale per accertamenti.