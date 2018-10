Vandalizzate auto nel centro di Eboli: la denuncia di politici e commercianti

Vandali in azione nel centro della città di Eboli. Questa mattina i residenti di via Adinolfi, via Nobile e Piazza Pezzullo hanno trovato i finestrini delle loro auto danneggiati. Nel mirino - riporta Il Mattino - è finita anche la vettura di un dirigente del Pd Roberto Palladino.

Il caso

Oltre a danneggiare le vetture spesso i vandali rubano anche gli oggetti che trovano negli abitacoli. La situazione va avanti da tempo nonostante la presenza nella zona di diverse telecamere. Sono numerose le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine.