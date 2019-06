Eboli, parte la Ztl nel centro storico: tutte le novità

La Giunta comunale di Eboli ha dato il via libera all’istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) nel centro storico di Eboli. Il provvedimento, votato su proposta degli assessori alla viabilità ed al centro storico, Emilio Masala ed Ennio Ginetti, è ora al Settore Lavori Pubblici, a cui è stato indicato di predisporre gli atti per la realizzazione dei varchi della Ztl come previsto nel Piano Particolareggiato del Traffico Urbano.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Massimo Cariello: “Obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale è aumentare la qualità urbana e architettonica e di sicurezza del centro storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria e dell’arte, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e di residenza. Il dispositivo nella prossima estate sarà attuato in via sperimentale, a breve incontreremo i residenti per stabilire insieme le modalità, per una scelta partecipata”.

Le autorizzazioni

E’ stato demandato invece al Comando della Polizia Municipale la predisposizione delle procedure per l’individuazione delle categorie autorizzate all’accesso e alla sosta all’interno della Ztl. “Lo stesso Comando della Polizia Municipale - spiega l’assessore Masala - predisporrà le procedure relative all’attivazione dei varchi elettronici per il controllo degli accessi e al rilascio delle autorizzazioni di accesso alla Ztl”. L’iniziativa va nella direzione della massima salvaguardia del borgo antico. “E’ intenzione dell’Amministrazione comunale - sottolinea l’assessore Ginetti - preservare il centro storico dall’accesso indiscriminato degli autoveicoli, adottando specifici provvedimenti di limitazione della circolazione nell’area del Centro Storico, per la salvaguardia della salute dei cittadini, limitando l’inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli”.