Eclissi totale di Luna: tutti i salernitani con gli occhi verso il cielo, gli scatti

Tutti con gli occhi al cielo, ieri sera, per ammirare la più lunga eclissi lunare del secolo. In tanti, si sono recati presso l'area di Santa Teresa e sul lungomare per osservare lo spettacolo astronomico e i suoi riflessi sull'acqua. C'è anche chi si è concesso un tuffo notturno, al chiarore della speciale luna rossa.

Gli scatti

Selfie e foto-ricordo durante i 103 minuti in cui la luna è rimasta nell’ombra della terra: particolarissima, la colorazione rossastra assunta dal satellite grazie a Marte in “grande opposizione”. A catturare i momenti dell'eclissi dalla Costiera, anche il fotografo Fabio Fusco: "Per me è stato uno spettacolo senza precedenti, sono stato lì ad aspettarla dalle 20.00 fino all'uscita della penombra 01:28. Con la grande opposizione del pianeta rosso Marte a fare compagnia alla Luna. - ha scritto su Facebook - Eclissi più lunga del Secolo con la fase di totalità della durata di 103 minuti. Primo contatto penombra – 19:14, Primo contatto ombra – 20:24, Inizio totalità – 21:30, Massimo – 22:22, Fine totalità – 23:13, Uscita dall’ombra – 00:19, Uscita dalla Penombra – 01:28, Il 27 ci sarà la Luna piena più piccola Le tappe Alle 07:45 del 27 luglio il nostro satellite è all’apogeo, cioè alla massima distanza dalla Terra lungo la sua orbita (406.222 chilometri, contro una distanza media di circa 384.400 chilometri. Quattordici ore più tardi sarà piena: si tratterà quindi di una “mini Luna piena”, e sarà la Luna piena più lontana dell’anno, dal diametro angolare minore del 2018. Il nostro satellite, per un osservatore, sarà quindi più distante, sembrerà più piccola e anche più lenta che mai". Emozioni.