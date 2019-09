Prevenzione e diagnosi: MedicalSa dona un ecografo all'associazione Angela Serra

Riuscire a diagnosticare una malattia nella maniera più precoce possibile: il sogno di Angela Serra, alla quale è intitolata l'omonima associazione salernitana, e di Rosalba Schiavone alla quale è dedicato l'ambulatorio, riceve nuova linfa e impulso.

Il dono

L'azienda MedicalSa, attraverso Francesco Natale, ha infatti regalato un ecografo all'associazione. Si tratta di un prezioso "alleato", uno strumento a sostegno della lotta e della prevenzione del tumore al seno, la forma di cancro femminile più frequente. MedicalSa da sempre utilizza le tecnologie più avanzate per migliorare la qualità della vita dei pazienti, oltre ad organizzare e gestire corsi di alta formazione specialistica. La presentazione delle attività e la consegna dell'ecografo avverranno giovedì 19 settembre alle ore 17 presso l'associazione Angela Somma, in via Loria, a Pastena.