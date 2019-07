Ecologia sociale: al via il progetto a Sant'Arsenio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Prende il via da Sant’Arsenio (SA) il progetto di ecologia sociale promosso da una rete di associazioni del terzo settore (Gruppo Logos Salerno, Associazione Regionale Club Alcologici Territoriali Campania, Campania per l’ecologia sociale) con il supporto della locale amministrazione. Nell’ambito dell’iniziativa, nel centro del Vallo Di Diano sarà inaugurato il “Punto A”, uno spazio capace di interagire con la comunità locale e diventare un presidio attivo di salute e di contrasto alle dipendenze da alcol e azzardo, e alle new addiction. Il progetto sarà presentato domani 31 luglio, a partire dalle ore 18, presso l’Aula Consiliare “Nicola Costa” del Comune di Sant’Arsenio, alla presenza di rappresentanti istituzionali e di esperti in disagi legati alle dipendenze.

Il Sindaco di S. Arsenio Donato Pica aprirà i lavori; a seguire il Responsabile del Centro Studi Atlantide Vincenzo Marino parlerà delle sinergie tra amministrazione comunale e associazione; subito dopo la presidente dell’ARCAT (Club Alcologici Territoriali) Tina Lettieri presenterà al pubblico il Punto A e la sua équipe; infine il responsabile V.O. SerD 4 Annibale De Angelo e il responsabile del progetto Centro Residenziale per Addiction e Disagio psichico Aniello Baselice illustreranno gli aspetti operativi e socio-sanitari del lavoro svolto dall’associazione sul territorio. L’incontro è aperto al pubblico e la comunità è invitata a partecipare.

“Con questa iniziativa, intendiamo proseguire il nostro impegno di oltre trent’anni nella prevenzione del disagio causato dalle dipendenze – commenta Aniello Baselice, responsabile progetto centro residenziale per addiction e disagio psichico – Con l’amministrazione di S. Arsenio si è stabilita una collaborazione proficua e stimolante, che ci consente di attivare anche nel Vallo di Diano un punto di riferimento nel contrasto alle dipendenze, in modo da rispondere più efficacemente alle richieste di informazione e incontro che ci arrivano dal territorio.”