Chiudono le edicole, parlano i giornalai: "Con 800 euro non si può vivere"

Il cartello "vendesi" fa compagnia al dvd di Maradona: il signor Alfredo Bove lo ha piazzato davanti all'edicola che sorge di fronte alla chiesa di San Demetrio, a Salerno. "L'abbiamo rilevata quattro anni fa, avevo perso il lavoro, immaginavamo un altro guadagno - spiega - adesso è un'impresa a perdere". Il cartello che annuncia la cessione dell'attività è stato affisso a novembre "ma nessuno si è fatto avanti - aggiunge - se non la vendo, la chiudo comunque. Accadrà entro la prossima estate". Gli edicolanti sono in crisi: tanti hanno chiuso i chioschi, altri sono in procinto di farlo.

Il buongiorno si vede dal mattino

"Appena apriamo - prosegue il giornalaio mentre cede alcune copie di quotidiani, una settimana enigmistica, figurine dei calciatori, ticket per la sosta - spendiamo 15 euro... senza dire neppure buongiorno. Il conto è semplice: 10 euro di contributi e il resto per la Tosap. Oggi devo lavorare per "stare sotto" di 200 euro. I quotidiani non creano disagio: sono pagati e la sera; se non li vendo, posso resituirli. Il problema è la roba in giacenza. Talvolta non riusciamo a coprire neppure l'assegno che deve incassare il distributore. Abbiamo fatto una richiesta, inviato fax: chiediamo di non inviare più dvd e cd, perché non si vendono".

Il falso problema e il vero problema

"Non è vero che le edicole chiudono perché, come immagina qualcuno, i giornali non si vendono. Non è così: i giornali si vendono, ma per noi non c'è guadagno - dice Ciro Ricci, titolare di un'altra edicola in vendita, ubicata all'imbocco di via Luigi Guercio, transitando da via Baratta -. Gli agi sono sempre gli stessi dal 1969, le case editrici fanno gli sconti. La gente si presente con i buoni, i famosi coupon. Vengono inviati sul telefonino, le persone stampano e vogliono il mensile. Dovrebbero pagarlo 3 euro e invece lo portano a casa gratis. Per quel mensile, che non ha prodotto incasso immediato, devo acquistare una busta, pagarla 20 centesimi, spedire tutto e confidare che entro un mese, se il coupon non viene smarrito, venga accreditato il mio incasso sul conto corrente. Gli agi sono il mio guadagno: la differenza tra quanto costa a me un giornale e quanto lo vendo. Facciamo l'esempio di un quotidiano che a me costa 0,97 centesimi e al cliente 1,20 euro. Restano 23 centesimi di guadagno e su questo guadagno, il 70% è tassazione. Ripeto: non c'è crisi di giornali, a mio avviso, e non c'è crisi di lettori. I siti di informazione hanno i propri lettori e i quotidiani fanno riferimento ad un'altra fascia, un'altra tipologia: non si ostacolano e possono convivere. Il lettore del quotidiano ha un rapporto con la carta e lo coltiva. Se sceglie la versione on line del quotidiano cartaceo, è probabile che poi desista per ritornare al cartaceo: l'ho constatato con tre clienti. Tex Willer e gli altri fumetti restano tra i più venduti, perché la lettura è trasversale, coinvolge le famiglie, i nonni, i bambini".

I conti non tornano

"Gestisco questa attività da venti anni - prosegue Ricci - e credo siamo giunti alla terza gestione: prima di me, altri due giornalai, trent'anni ciascuno. Ho deciso di vendere perché non si può vivere con 800 euro al mese ed è già un lusso. Questa settimana, tra quanto ho speso e quanto ho incassato, mi sono rimasti in tasca 79 euro: non so proprio cosa farci, ho famiglia da mantenere e un affitto da pagare. Arriva troppa roba in edicola e non riusciamo neppure ad esporla". Indica gli scaffali: "Sono pieni di enigmistica e puzzle, invenduti. Conserviamo alcune cose per 6 mesi, perché la legge lo consente e perché arrivano in conto deposito: le paghiamo quando si rende la merce al distributore. L'utenza, però, va verso un'altra direzione. Oggi in bolla, tra illustrati e quotidiani, ho 900 euro di spese. Significa cash flow settimanale di 900 euro, circa un terzo riservato ai quotidiani. Se mi va bene, incasso 100 euro dalla vendita dei quotidiani e mancano ancora 170 euro. Non c'è più guadagno".

La nuova frontiera

A Mariconda l'edicola resta aperta mezza giornata. Chiusi i chioschi davanti all'ospedale e in via Generale Clark: gli edicolanti sono andati in pensione e hanno abbassato la saracinesca, perché non sono riusciti a cedere l'attività. "Nel mio caso, la volontà di cedere è legata anche alla presenza di un'altra edicola a Bellizzi, che devo tenere chiusa - dice Salvatore Bubolo, giornalaio al Parco Arbostella - Non si sono fatti avanti acquirenti: devono alzarsi alle 6 e restare aperti nei giorni festivi; è un lavoro che ti cambia la vita, la logistica, l'orizzonte. Adesso, però, sto riflettendo: il decreto legislativo 170/2001, articolo 4 bis, stabilisce che parte della superficie delle edicole possa essere destinata non solo all'informazione ma anche all'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editorali: pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili e che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione, incluse bevande preconfezionate e preimbottigliate, più i prodotti del settore non alimentare, ad esempio cartolibreria. La condizione è che l'attività prevalente resti la vendita dei quotidiani e dei periodici. Lo farò, è la nuova frontiera".

