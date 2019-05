Elezioni a Pagani, lite sul voto tra i candidati: Vuolo incontra il Prefetto

Questa mattina la candidata eletta al parlamento europeo Lucia Vuolo è stata ricevuta dal Prefetto di Salerno Francesco Russo. L’esponente della Lega è stata accompagnata da Giuseppe Grassi e da Alberico Gambino, attuale consigliere regionale della Campania e candidato sindaco per la città di Pagani. Al centro della discussione le schede annullate durante lo scrutinio delle elezioni.

“E’ stato un incontro cordiale e proficuo. Sua Eccellenza ha dimostrato, ancora una volta, la profonda sensibilità e disponibilità verso il territorio e, per il prossimo ballottaggio di Pagani, sono stati già presi provvedimenti per il complessivo e maggiore rispetto delle normative previste per tutto il periodo elettorale”.