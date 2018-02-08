L'elenco degli scrutatori: tutti i nomi dei sorteggiati
Sono stati sorteggiati stamattina i 616 scrutatori impegnati nei seggi il prossimo 4 marzo, in occasione delle elezioni poltiche. Ecco l'elenco completo
Sono stati sorteggiati stamattina i 616 scrutatori salernitani impegnati nei seggi il prossimo 4 marzo, in occasione delle elezioni poltiche. Ecco l'elenco completo.
- ABUCAR SCEKEI MIRIAM
- ACCARDO GIUSEPPINA PIA
- ACCONCIAGIOCO FRANCESCA
- ACOCELLA FEDERICO
- ADINOLFI FRANCESCA
- ADINOLFI GIOVANNA
- ALBARANO MARILENA
- AMATO ALESSANDRA MASAKO
- AMATO BEATRICE
- AMATO FRANCESCA
- AMATO MAURO
- AMATO VITTORIO
- AMENDOLA ADRIANA
- AMENDOLA LOREDANA
- AMENDOLA MASSIMO
- AMOROSO SAMANTHA
- ANGRISANI MARGHERITA
- ANTONINI ALESSANDRA
- APICELLA ALESSIA
- APICELLA ANDREA
- APREA MARIA ROSARIA
- ARGENZIANO MARINA
- ARIANO GIUSEPPE
- ARIENZO VALERIO
- ATTANASIO CHRISTIAN
- AULISI ANTONIO
- AUTUORI STEFANIA
- AUTUORI VINCENZO
- AVAGLIANO BARBARA
- AVALLONE ANDREA
- AVALLONE ANDREA
- AVALLONE ANNA
- AVALLONE FEDERICA
- AVALLONE MANUELA
- AVALLONE MANUELE
- AVELLA ALESSANDRA
- AVIGLIANO SIMONA
- AVOSSA VALERIA
- BADIA DANILO
- BARBA SIMONA
- BARBARISI CHIARA
- BARBATO ANNA
- BARBATO SONIA
- BARLETTA MARCO
- BARRETTA ANGELA
- BASILE ELENA
- BASSANO ANGELA CAROLINA
- BASSO VALENTINA
- BATTAGLIA ROBERTO
- BENVENUTO FIORENZO
- BERNARDO VALERIA
- BIA PASQUALE
- BIFULCO FRANCESCO
- BIGNARDI FRANCESCO
- BISOGNO ANTONELLA
- BONANI PIETRO MARCO
- BONANNO GAETANO
- BORTOLONE GAETANA
- BOSCO FLORIN
- BOSCO SALVATORE
- BOTTIGLIERI GIOVANNI
- BOVE GIADA
- BRACA ALESSANDRA
- BRACA FABIANA
- BRACA MARIELLA
- BRACCIANTE CIRO
- BRANDI ALFONSO
- BRUNO PIERLUIGI
- BRUNO ROBERTA
- BUONAGIUNTO ANNUNZIATA
- BUONO MARTINA
- CAIAZZO ANTONIO
- CALABRESE MARIATERESA
- CALI' FRANCESCO
- CALIFANO ALESSANDRA
- CALIFANO ANNALISA
- CANDINO CARMELA
- CAPASSO MARIO LUCA
- CAPEZZUTO LUCIA
- CAPICOTTO DANIELA VERA
- CAPONIGRI MONIA
- CAPOZZOLI SARA
- CAPOZZOLO ANGELA MARIA
- CAPUTO IRENE
- CAPUTO SALVATORE
- CARAFA PASQUALE ALESSANDRO
- CARAVANO ALESSANDRO
- CARAVANO ANNA
- CARBONE FRANCESCO
- CARDIELLO MARIANGELA
- CARDITO ALICE
- CARIGNANI DANIELA
- CARPENTIERI LAURA
- CARPENTIERI MARIO
- CARPINELLI LUCA
- CARRELLA LUCA
- CARRINO GIANCARMINE
- CARUCCI ANGELA TERESA
- CARUSO VALERIA
- CASABURI MARIA
- CASCONE GIOVANNA
- CASCONE MARA
- CASERTA LOREDANA
- CASTELLANO ANNA MARIA
- CASTELLANO NATASCIA
- CECERE MARIANNA
- CENTRELLA ANDREA
- CERENZA VALENTINA
- CESAREO FRANCESCO
- CHARLIER FLORIAN
- CHECCHIA ALESSANDRA
- CIARDIELLO ANNALISA
- CICALESE LUIGIA
- CICATELLI SIMONA
- CICCONE LUISA
- CIFARELLI FRANCESCA
- CIGNARELLA GIULIANA
- CIGNARELLA SARA
- CILENTO VALERIA
- CILIENTO VINCENZO
- CINGOTTI ILARIA
- CIOFFI ALESSANDRA
- CIOFFI ALESSANDRO MARIA
- CIOFFI MARIAPIA
- CIOFFI RAFFAELLA
- CIPRIANI CINZIA
- CIPRIANO FABRIZIO
- CIRILLO GIULIO
- CIRINO MARIA CHIARA
- CIRINO MATTIA
- CITRO ALESSANDRO
- CITRO ROSA ANTONIA
- CLARIZIA GUGLIELMO
- CLARKSON PIERLUIGI
- CLEMENTE MARCO
- COCCO FRANCESCO PAOLO
- CODUTI ANTONIA
- COLECCHIA VINCENZO
- COLUCCI MARIA ROSARIA
- CONCILIO SARA
- CONSIGLIO MIRKO
- COPPOLA ANGELO
- COPPOLA CARMEN
- CORAGGIO ANGELO ALFREDO
- CORAGGIO LUCA
- COSENZA GIOVANNI
- COSIMATO GESSICA
- COSTABILE ROSSELLA
- COSTANTE RAFFAELE
- COSTARELLA LAURA
- COZZOLINO FIORELLA
- COZZOLINO MADDALENA
- CRISCUOLO ALBA
- CUOMO CRISTIAN
- CURCIO SARA
- D'ACUNTO ROSALIA
- D'ALESSIO LUDOVICA
- D'ALIA RITA
- D'AMATO ANTONIO
- D'AMBROSIO ANNA
- D'AMICO LORENZO
- D'AMORE ALESSANDRO
- D'AMORE ROSARIA
- D'ANIELLO GIANLUCA
- D'ANTONIO NADIA
- D'AQUARO ANNALISA
- D'AURIA FIORELLA
- D'AURIA LUCA
- DE CHIARA GIOVANNA
- DE CHIARA SARA
- DE CONCILIO FRANCESCO PIO
- DE CRESCENZO ANGELO
- DE FEO MARIA TERESA
- DE LUCA FRANCESCO
- DE MARCO SIMONA
- DE MARTINO ALFONSO
- DE MARTINO DANIELA
- DE MARTINO DARIO
- DE MARTINO DONATELLO
- DE MARTINO MARIA
- DE MARTINO ROSSELLA
- DE MARTINO SERGIO
- DE ROBERTO VALERIA
- DE ROSA FRANCESCO
- DE SANTI STEFANO
- DE SANTIS LUCIA
- DE SILVIO ALESSIO
- DE SIMONE MARIA ROSARIA
- DE SIO ANDREA
- DE SIO ANNALISA
- DE SIO PAOLA
- DE STEFANO MASSIMILIANO
- DEL FRANCO VINCENZO MARIA
- DEL GAIZO CRISTINA
- DEL GIORNO EMANUELE
- DEL PIZZO ELEONORA
- D'ELIA ALESSIA
- D'ELIA MARCO PIO
- DELLA VISTA CLAUDIO
- DELLI GATTI MAURO
- DEMASI RAFFAELLA
- DESIDERIO ROSSANA
- DI DIO ROCCAZZELLA GIUSEPPE
- DI DOMENICO HENNY
- DI DOMENICO RAFFAELE
- DI DOMENICO ROBERTA
- DI DOMENICO VALENTINA
- DI DOMENICO VALERIA
- DI DONATO FABRIZIO
- DI FILIPPO SABRINA
- DI GIACOMO CARMEN
- DI GIACOMO COSTANTINO
- DI GIOVANNI FILOMENA
- DI GREGORIO CRISTIANO
- DI GREZIA ENRICA
- DI IORIO SAVERIO
- DI MAIO ANTONIO
- DI MAIO VALERIO
- DI MASO ANNA
- DI MATTEO ANGELICA
- DI MATTEO LUCA
- DI MAURO GENNARO
- DI MIERI ANNA
- DI MURO VALENTINA
- DI NAPOLI SIMONA
- DI VIETRO GIUSEPPE
- DI VITTO MARCO
- DI ZENZO FABIO
- DIODATO NIGHISTI VERONICA
- DOLCE MARIA ROSA
- DONADIO FEDERICA
- DONATANTONIO FABIO
- DONNABELLA DANILO GIORGIO
- DONNABELLA DIANA
- D'ONOFRIO MARIANA
- DURANTE DANIELA
- DURANTE MARTINA
- DUTTI ROSARIA NATALIA
- ERRA FABIO
- ESPOSITO ANDREA
- ESPOSITO BARBARA
- ESPOSITO CARLO
- ESPOSITO DOMENICO
- ESPOSITO SOFIA
- FAIELLA DARIO
- FAIELLA DEBORA
- FAIELLA STEFANIA
- FALIVENE SIMONE
- FASANO ANNALISA
- FERRANTE ANNAMARIA
- FERRANTE GIUSY
- FERRARA ANTONIA
- FERRARA ILENIA
- FERRARO STEFANO
- FERRI PORSIA
- FERRIGNO PIETRO
- FIERRO IOLANDA ERIKA
- FIGLIOLIA ANNAMARIA
- FIORELLO SIMONA
- FIORILLO STEFANO
- FISCHETTI FRANCESCO
- FORMISANO LUIGIA
- FORTE ALESSANDRA
- FORTUNATO ANGELO
- FOSELLI GIANLUCA
- FRASCA ALESSIO
- FRATTINI CINZIA
- FRAUENFELDER GABRIELE
- FRESOLONE STEFANO
- FRUSCIANTE CARLA
- FUNARO MARIA
- GABRIELE FALCONE LUISA
- GAETA DANIELA
- GAETA EMANUELE
- GAETA ERMINIA
- GAGLIARDI FRANCESCA
- GALDI CRISTINA
- GALDI LUCA
- GALIANO ANNA MARIA
- GALLO CARLA
- GALLO ENRICO
- GALLO GIANLUCA
- GALLO LAURA
- GAROFALO LUCIA
- GAUDIANO ANDREA
- GENOVESE EGIDIO
- GIANNATTASIO ANNA
- GIANNATTASIO MARIA VIRGINIA
- GIGANTINO DAVIDE
- GIGANTINO ROSITA
- GIGANTINO VINCENZO
- GIGLIELLO MARIALUISA
- GIOIA ANNACHIARA
- GIOIA MARIANNA
- GIOIA MICHELA
- GIOIA SABATINO
- GIORDANO ERIKA
- GIORDANO GIANMARCO
- GIORDANO GIOVANNA
- GIORDANO MARGHERITA
- GIORDANO ROSA
- GIORDANO ROSARIO MARIA
- GIORGIO GIUSEPPE
- GIORGIO ILARIA
- GIOVIALE GENNARO
- GRANATA VALERIA
- GRASSELLI ANNA LAURA
- GRAZIANO RODOLFO
- GRIECO SARA
- GRILLO MANUELA
- GRIMALDI ALESSANDRO
- GUADAGNI GAETANO
- GUADAGNO CHRISTIAN
- GUARIGLIA ANNAMARIA
- GUARIGLIA CIRO
- GUARIGLIA GIANLUCA
- GUARINO DOMENICO
- GUIDI MONICA
- IAGULLI LAURA
- IANNACOLO RAFFAELLA
- IANNECE GIULIO
- IANNUZZI RITA
- INDELLI PISANO VALENTINA
- IORIO MARIANGELA
- IOVANE CARMINE
- IOVANE MATILDE
- ITRI MARTINA
- IUORIO ERNESTO
- IUORNO FRANCESCO
- IZZO ANNA
- LABATE BRUNA
- LAI VALERIO
- LAISO ANNAPAOLA
- LAMBERTI PAOLA
- LAMBERTI ROSSELLA
- LAMBERTI SARA
- LAMBERTI TIZIANA
- LAMBIASE STEFANIA
- LAMBIASE TIZIANO
- LAMBO ANTONINO
- LANDI AMEDEO
- LANDI GIOVANNI
- LANZARA ANDREA
- LANZARA TOMMASO
- LAURENZANO SIMONA
- LEONE PIERFRANCESCO
- LIBUTTI ANTONIO
- LIGUORI DANIELA
- LO IUDICE DAVIDE
- LOFRANO TULLIA
- LOMBARDI GINEVRA
- LOMBARDI LUIGI
- MAFFEI ANNA ROSA
- MAFFEI MAURO
- MAGGIOLETTI FRANCESCO
- MAIOLINO DIANA
- MAMMATO STEFANO
- MANCA DANILA
- MANCANIELLO ANNALISA
- MANCINI ANGELA
- MANCINI MARCO
- MANGIAMELI SALVATORE WILLIAM
- MANTELLINO CARMINE
- MANZO ALESSIO
- MANZO DIEGO
- MANZO ROBERTA
- MARANO CECILIA
- MARANO VALENTINA
- MARMO MASSIMILIANO
- MARMO RICCARDO
- MARRAS ROSA MARIA
- MARTINO CLAUDIA
- MASSA SPERANZA
- MASULLO PIERLUIGI
- MATARAZZO CHIARA
- MATERAZZI FRANCESCO
- MATERAZZI MARTINA
- MAURIELLO SIMONE
- MAUTONE MANUELA
- MAZZARELLA STELLA
- MAZZAROPPI MARIA CLARA
- MELE CARMELA
- MELE FEDERICA
- MELFI MARCO
- MEMMOLO LORENZO
- MEMOLI ANTONIO
- MEMOLI SARA
- MERCOGLIANO LUCA
- MILO IOLANDA
- MOGAVERO ALFREDO
- MONETTA ALESSANDRO
- MONETTI ANNA
- MONTINARO ANDREA
- MOSCARIELLO ORLANDO
- MOSCATIELLO AZZURRA
- MUGNANI VALENTINA
- MUSIO ROBERTO
- MUTARELLI ROBERTO
- NADDEO ADOLFO
- NADDEO ANTONIO
- NADDEO CRISTINA
- NADDEO FEDERICO MARIA
- NAPOLI EMILIO
- NARDI VALERIA
- NATIELLO BIANCA
- NOBILE GAETANO
- NOLFI ANNALISA
- NOSCHESE MARCELLO
- NOTARI RICCARDO
- NOVELLA FRANCESCO
- OLIVA FEDERICA
- ORDINE GEMMA
- ORLANDO ANTONIO
- PACCIONI MICHELE
- PAGANO DANIELE
- PAGANO DILETTA
- PALO FRANCESCA
- PANICO MASSIMO
- PAOLELLA MAURIZIO
- PAOLILLO ANNUNZIATINA
- PAPPALARDO GIULIANA
- PARISE SONIA
- PARISI ALESSANDRO
- PARISI GIOVANNI
- PARISI LAVINIA
- PARRILLI SIMONA
- PASSARO CARMINE
- PASSERO ANTINISCA
- PASTORE ANDREA
- PASTORE NICOLA
- PECCI PAOLO
- PECORARO ANNALISA
- PECORARO SABRINA
- PECORELLI GIUSEPPE
- PELLECCHIA ALFREDO
- PEPE LUIGI
- PERSICO CARLO
- PETRAGLIA SERENA
- PETRILLO FILOMENA
- PETRILLO NICOLA
- PIERRO ANNA VERONICA
- PINTO PAOLO
- PINTO SABRINA
- PINTOZZI ADRIANA
- PIROLO RICCARDO
- PIROZZI MONICA
- PISAPIA MASSIMO
- PISTOCCO ALESSANDRO
- PISTONE VINCENZO
- PIZZA LORENZO
- POGGI GIORDANO
- POLITO IMMACOLATA
- POLVERINO CARLA
- POMPEI ILARIA
- PORFIDO LUCA
- PORFIDO MARIANNA
- PORTANOVA MASSIMO
- POSTIGLIONE ROSA
- POTA FRANCESCA
- PRIVATO ANNA PAOLA
- PROCIDA ANTONELLA PIA
- PROCIDA DOMENICO
- PUORRO ROBERTA
- QUAGLIA ANNA
- QUARANTA GARCIA CATERINA
- RAFFA EVA
- RAGONE ALESSANDRO
- RAGONE GIOVANNI
- RAMPOLLA SARAH
- RATA LAURA
- RICCI ANTONIO
- RICCO CARMELA
- RICCO CLAUDIA
- RINALDI ALESSIA
- RINALDI ANNAPAOLA
- RINALDI JESSICA
- RINALDI MARIASTELLA
- RINALDI VALENTINA
- RINALDI VITO
- RISI RAFFAELE
- RISPOLI TERESA
- RIVELLI RAFFAELE
- RIZZO ROSSELLA
- ROCCO GIOVANNI
- RODIA RAFFAELE
- ROMANIELLO VERONICA
- ROMANO DAVIDE
- RONCA ANNALISA
- RONGA MARIA IOLE
- ROSCIGNO ALFONSO
- RUBINO FELICE
- RUGGIERO ANNALISA
- RUSSO MONICA
- SABATO SIMONA
- SABBETTA VALERIA
- SABINO MARCO
- SACCO CRISTIAN
- SACCO YARI
- SACINO MICHELE
- SACINO MIRELLA
- SADA ORNELLA
- SAGGESE DALILA
- SAGGESE DORIANA
- SALVATORE GIOVANNA
- SALVATORE ROSARIA
- SAMMARTINO SIMONA
- SANTAMARIA GENNARO
- SANTANGELO SELENE
- SANTOCCHIO CAMILLA
- SANTONASTASO FRANCESCA
- SANTONICOLA FRANCESCA
- SANTORIELLO ANNA
- SANTORO ARIANNA
- SANTORO FELICIA
- SANTORO FRANCESCO
- SANTORO SIMONE
- SANTUCCI LEOPOLDO
- SAPERE MASSIMINO
- SAVIGNANO FABIANA
- SCAFURI LUISA
- SCALEIA MANUELA
- SCANNAPIECO ROBERTO
- SCANNIELLO MICHELANGELO
- SCARFONE CRISTINA
- SCARPA ADRIANO
- SCELZA CHIARA
- SCHIAVO MICHELE
- SCHIAVONE ANGELA
- SCHIAVONE ANTONIA
- SCHIAVONE VALERIA
- SCHIROSA ALESSANDRO
- SCIELZO ENRICO
- SCIELZO MARIA
- SCOLA DARIO
- SCUOPPO ROBERTA
- SEBASTIANO ANDREA
- SENATORE EMILIA
- SERRITIELLO ALESSANDRO
- SERRITIELLO FRANCESCA
- SERRITIELLO ROSA
- SERSANTE FRANCESCO
- SESSA DAVIDE
- SEVERINO FRANCESCA
- SIANI ERMELINDA
- SIANO ELENA
- SICA VINCENZO
- SIVOCCIA ILENIA
- SOMMA FIORENZA
- SOMMA SONIA
- SORA' FABIO
- SORRENTINO ELIANA
- SPANO' RENATA
- SPARANO KATALIN
- SPINELLI MARINA
- STAGLIOLI ALBERTO
- STANCO GIOVANNA
- TAFURI ANTONIO
- TAFURI MARIANNA
- TANCREDI DANIELA
- TANGA FRANCESCO
- TANGA PIERLUIGI
- TARDIO ANGELO
- TAVONE MARIO
- TERENZIO FRANCESCO
- TESTA CHIARA
- TIROTTA UMBERTO
- TOCCI LUIGI
- TOFALO SARA
- TONDINO FLORA
- TORTORIELLO GIOVANNA
- TOZZINI ANDREA
- TRAPANESE ERSILIO
- TRIUZZI ALICE
- TROIANO GIUSEPPE MAURO
- TROIANO ROBERTA
- TROISI ANNALISA
- TROTTA VALENTINA
- UBBIDIENTE PIETRO
- UGOLINO MARIKA
- VALENTINO LUCA
- VASATURO CATERINA
- VASSALLO CLAUDIO
- VECCHIO LUCA
- VEGLIA LUCA
- VELARDI LUCA
- VENOSI VALERIO
- VENTRE MASSIMO
- VENTURA RAFFAELLA
- VERCELLI ANTONELLA
- VERDERESE VITTORIA
- VERGATI ANTONIO
- VERGATO MARIACRISTINA
- VERNIERI GIUSEPPE
- VERNIERI MASSIMILIANO
- VERTINO ELIA
- VICEDOMINI ROSARIO
- VICINANZA ALBERTO
- VICINANZA MICHELE
- VIGILANTE ALESSANDRA
- VIGILANTE ASIA ANNA
- VINCIGUERRA GIANLUCA
- VISCARDI ANNA
- VITALE MASSIMO
- VITALE ROBERTA
- VITOLO GERARDO
- VIVIANO CARMINE
- VOCCIA FRANCESCO
- VOLPE ANNUNZIATA
- VOLPE LOANA
- VOTO LUANA
- VOTO SIMONE
- VUOLO FRANCESCA
- ZAMPETTI VIVIANA
- ZARRILLO IACOPO CARMINE
- ZARRILLO TOBIA
- ZEVOLINO VALERIA