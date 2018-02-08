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L'elenco degli scrutatori: tutti i nomi dei sorteggiati

Sono stati sorteggiati stamattina i 616 scrutatori impegnati nei seggi il prossimo 4 marzo, in occasione delle elezioni poltiche. Ecco l'elenco completo

Redazione
Scrutatori

Sono stati sorteggiati stamattina i 616 scrutatori salernitani impegnati nei seggi il prossimo 4 marzo, in occasione delle elezioni poltiche. Ecco l'elenco completo.

  • ABUCAR SCEKEI MIRIAM
  • ACCARDO GIUSEPPINA PIA
  • ACCONCIAGIOCO FRANCESCA
  • ACOCELLA FEDERICO
  • ADINOLFI FRANCESCA
  • ADINOLFI GIOVANNA
  • ALBARANO MARILENA
  • AMATO ALESSANDRA MASAKO
  • AMATO BEATRICE
  • AMATO FRANCESCA
  • AMATO MAURO
  • AMATO VITTORIO
  • AMENDOLA ADRIANA
  • AMENDOLA LOREDANA
  • AMENDOLA MASSIMO
  • AMOROSO SAMANTHA
  • ANGRISANI MARGHERITA
  • ANTONINI ALESSANDRA
  • APICELLA ALESSIA
  • APICELLA ANDREA
  • APREA MARIA ROSARIA
  • ARGENZIANO MARINA
  • ARIANO GIUSEPPE
  • ARIENZO VALERIO
  • ATTANASIO CHRISTIAN
  • AULISI ANTONIO
  • AUTUORI STEFANIA
  • AUTUORI VINCENZO
  • AVAGLIANO BARBARA
  • AVALLONE ANDREA
  • AVALLONE ANDREA
  • AVALLONE ANNA
  • AVALLONE FEDERICA
  • AVALLONE MANUELA
  • AVALLONE MANUELE
  • AVELLA ALESSANDRA
  • AVIGLIANO SIMONA
  • AVOSSA VALERIA
  • BADIA DANILO
  • BARBA SIMONA
  • BARBARISI CHIARA
  • BARBATO ANNA
  • BARBATO SONIA
  • BARLETTA MARCO
  • BARRETTA ANGELA
  • BASILE ELENA
  • BASSANO ANGELA CAROLINA
  • BASSO VALENTINA
  • BATTAGLIA ROBERTO
  • BENVENUTO FIORENZO
  • BERNARDO VALERIA
  • BIA PASQUALE
  • BIFULCO FRANCESCO
  • BIGNARDI FRANCESCO
  • BISOGNO ANTONELLA
  • BONANI PIETRO MARCO
  • BONANNO GAETANO
  • BORTOLONE GAETANA
  • BOSCO FLORIN
  • BOSCO SALVATORE
  • BOTTIGLIERI GIOVANNI
  • BOVE GIADA
  • BRACA ALESSANDRA
  • BRACA FABIANA
  • BRACA MARIELLA
  • BRACCIANTE CIRO
  • BRANDI ALFONSO
  • BRUNO PIERLUIGI
  • BRUNO ROBERTA
  • BUONAGIUNTO ANNUNZIATA
  • BUONO MARTINA
  • CAIAZZO ANTONIO
  • CALABRESE MARIATERESA
  • CALI' FRANCESCO
  • CALIFANO ALESSANDRA
  • CALIFANO ANNALISA
  • CANDINO CARMELA
  • CAPASSO MARIO LUCA
  • CAPEZZUTO LUCIA
  • CAPICOTTO DANIELA VERA
  • CAPONIGRI MONIA
  • CAPOZZOLI SARA
  • CAPOZZOLO ANGELA MARIA
  • CAPUTO IRENE
  • CAPUTO SALVATORE
  • CARAFA PASQUALE ALESSANDRO
  • CARAVANO ALESSANDRO
  • CARAVANO ANNA
  • CARBONE FRANCESCO
  • CARDIELLO MARIANGELA
  • CARDITO ALICE
  • CARIGNANI DANIELA
  • CARPENTIERI LAURA
  • CARPENTIERI MARIO
  • CARPINELLI LUCA
  • CARRELLA LUCA
  • CARRINO GIANCARMINE
  • CARUCCI ANGELA TERESA
  • CARUSO VALERIA
  • CASABURI MARIA
  • CASCONE GIOVANNA
  • CASCONE MARA
  • CASERTA LOREDANA
  • CASTELLANO ANNA MARIA
  • CASTELLANO NATASCIA
  • CECERE MARIANNA
  • CENTRELLA ANDREA
  • CERENZA VALENTINA
  • CESAREO FRANCESCO
  • CHARLIER FLORIAN
  • CHECCHIA ALESSANDRA
  • CIARDIELLO ANNALISA
  • CICALESE LUIGIA
  • CICATELLI SIMONA
  • CICCONE LUISA
  • CIFARELLI FRANCESCA
  • CIGNARELLA GIULIANA
  • CIGNARELLA SARA
  • CILENTO VALERIA
  • CILIENTO VINCENZO
  • CINGOTTI ILARIA
  • CIOFFI ALESSANDRA
  • CIOFFI ALESSANDRO MARIA
  • CIOFFI MARIAPIA
  • CIOFFI RAFFAELLA
  • CIPRIANI CINZIA
  • CIPRIANO FABRIZIO
  • CIRILLO GIULIO
  • CIRINO MARIA CHIARA
  • CIRINO MATTIA
  • CITRO ALESSANDRO
  • CITRO ROSA ANTONIA
  • CLARIZIA GUGLIELMO
  • CLARKSON PIERLUIGI
  • CLEMENTE MARCO
  • COCCO FRANCESCO PAOLO
  • CODUTI ANTONIA
  • COLECCHIA VINCENZO
  • COLUCCI MARIA ROSARIA
  • CONCILIO SARA
  • CONSIGLIO MIRKO
  • COPPOLA ANGELO
  • COPPOLA CARMEN
  • CORAGGIO ANGELO ALFREDO
  • CORAGGIO LUCA
  • COSENZA GIOVANNI
  • COSIMATO GESSICA
  • COSTABILE ROSSELLA
  • COSTANTE RAFFAELE
  • COSTARELLA LAURA
  • COZZOLINO FIORELLA
  • COZZOLINO MADDALENA
  • CRISCUOLO ALBA
  • CUOMO CRISTIAN
  • CURCIO SARA
  • D'ACUNTO ROSALIA
  • D'ALESSIO LUDOVICA
  • D'ALIA RITA
  • D'AMATO ANTONIO
  • D'AMBROSIO ANNA
  • D'AMICO LORENZO
  • D'AMORE ALESSANDRO
  • D'AMORE ROSARIA
  • D'ANIELLO GIANLUCA
  • D'ANTONIO NADIA
  • D'AQUARO ANNALISA
  • D'AURIA FIORELLA
  • D'AURIA LUCA
  • DE CHIARA GIOVANNA
  • DE CHIARA SARA
  • DE CONCILIO FRANCESCO PIO
  • DE CRESCENZO ANGELO
  • DE FEO MARIA TERESA
  • DE LUCA FRANCESCO
  • DE MARCO SIMONA
  • DE MARTINO ALFONSO
  • DE MARTINO DANIELA
  • DE MARTINO DARIO
  • DE MARTINO DONATELLO
  • DE MARTINO MARIA
  • DE MARTINO ROSSELLA
  • DE MARTINO SERGIO
  • DE ROBERTO VALERIA
  • DE ROSA FRANCESCO
  • DE SANTI STEFANO
  • DE SANTIS LUCIA
  • DE SILVIO ALESSIO
  • DE SIMONE MARIA ROSARIA
  • DE SIO ANDREA
  • DE SIO ANNALISA
  • DE SIO PAOLA
  • DE STEFANO MASSIMILIANO
  • DEL FRANCO VINCENZO MARIA
  • DEL GAIZO CRISTINA
  • DEL GIORNO EMANUELE
  • DEL PIZZO ELEONORA
  • D'ELIA ALESSIA
  • D'ELIA MARCO PIO
  • DELLA VISTA CLAUDIO
  • DELLI GATTI MAURO
  • DEMASI RAFFAELLA
  • DESIDERIO ROSSANA
  • DI DIO ROCCAZZELLA GIUSEPPE
  • DI DOMENICO HENNY
  • DI DOMENICO RAFFAELE
  • DI DOMENICO ROBERTA
  • DI DOMENICO VALENTINA
  • DI DOMENICO VALERIA
  • DI DONATO FABRIZIO
  • DI FILIPPO SABRINA
  • DI GIACOMO CARMEN
  • DI GIACOMO COSTANTINO
  • DI GIOVANNI FILOMENA
  • DI GREGORIO CRISTIANO
  • DI GREZIA ENRICA
  • DI IORIO SAVERIO
  • DI MAIO ANTONIO
  • DI MAIO VALERIO
  • DI MASO ANNA
  • DI MATTEO ANGELICA
  • DI MATTEO LUCA
  • DI MAURO GENNARO
  • DI MIERI ANNA
  • DI MURO VALENTINA
  • DI NAPOLI SIMONA
  • DI VIETRO GIUSEPPE
  • DI VITTO MARCO
  • DI ZENZO FABIO
  • DIODATO NIGHISTI VERONICA
  • DOLCE MARIA ROSA
  • DONADIO FEDERICA
  • DONATANTONIO FABIO
  • DONNABELLA DANILO GIORGIO
  • DONNABELLA DIANA
  • D'ONOFRIO MARIANA
  • DURANTE DANIELA
  • DURANTE MARTINA
  • DUTTI ROSARIA NATALIA
  • ERRA FABIO
  • ESPOSITO ANDREA
  • ESPOSITO BARBARA
  • ESPOSITO CARLO
  • ESPOSITO DOMENICO
  • ESPOSITO SOFIA
  • FAIELLA DARIO
  • FAIELLA DEBORA
  • FAIELLA STEFANIA
  • FALIVENE SIMONE
  • FASANO ANNALISA
  • FERRANTE ANNAMARIA
  • FERRANTE GIUSY
  • FERRARA ANTONIA
  • FERRARA ILENIA
  • FERRARO STEFANO
  • FERRI PORSIA
  • FERRIGNO PIETRO
  • FIERRO IOLANDA ERIKA
  • FIGLIOLIA ANNAMARIA
  • FIORELLO SIMONA
  • FIORILLO STEFANO
  • FISCHETTI FRANCESCO
  • FORMISANO LUIGIA
  • FORTE ALESSANDRA
  • FORTUNATO ANGELO
  • FOSELLI GIANLUCA
  • FRASCA ALESSIO
  • FRATTINI CINZIA
  • FRAUENFELDER GABRIELE
  • FRESOLONE STEFANO
  • FRUSCIANTE CARLA
  • FUNARO MARIA
  • GABRIELE FALCONE LUISA
  • GAETA DANIELA
  • GAETA EMANUELE
  • GAETA ERMINIA
  • GAGLIARDI FRANCESCA
  • GALDI CRISTINA
  • GALDI LUCA
  • GALIANO ANNA MARIA
  • GALLO CARLA
  • GALLO ENRICO
  • GALLO GIANLUCA
  • GALLO LAURA
  • GAROFALO LUCIA
  • GAUDIANO ANDREA
  • GENOVESE EGIDIO
  • GIANNATTASIO ANNA
  • GIANNATTASIO MARIA VIRGINIA
  • GIGANTINO DAVIDE
  • GIGANTINO ROSITA
  • GIGANTINO VINCENZO
  • GIGLIELLO MARIALUISA
  • GIOIA ANNACHIARA
  • GIOIA MARIANNA
  • GIOIA MICHELA
  • GIOIA SABATINO
  • GIORDANO ERIKA
  • GIORDANO GIANMARCO
  • GIORDANO GIOVANNA
  • GIORDANO MARGHERITA
  • GIORDANO ROSA
  • GIORDANO ROSARIO MARIA
  • GIORGIO GIUSEPPE
  • GIORGIO ILARIA
  • GIOVIALE GENNARO
  • GRANATA VALERIA
  • GRASSELLI ANNA LAURA
  • GRAZIANO RODOLFO
  • GRIECO SARA
  • GRILLO MANUELA
  • GRIMALDI ALESSANDRO
  • GUADAGNI GAETANO
  • GUADAGNO CHRISTIAN
  • GUARIGLIA ANNAMARIA
  • GUARIGLIA CIRO
  • GUARIGLIA GIANLUCA
  • GUARINO DOMENICO
  • GUIDI MONICA
  • IAGULLI LAURA
  • IANNACOLO RAFFAELLA
  • IANNECE GIULIO
  • IANNUZZI RITA
  • INDELLI PISANO VALENTINA
  • IORIO MARIANGELA
  • IOVANE CARMINE
  • IOVANE MATILDE
  • ITRI MARTINA
  • IUORIO ERNESTO
  • IUORNO FRANCESCO
  • IZZO ANNA
  • LABATE BRUNA
  • LAI VALERIO
  • LAISO ANNAPAOLA
  • LAMBERTI PAOLA
  • LAMBERTI ROSSELLA
  • LAMBERTI SARA
  • LAMBERTI TIZIANA
  • LAMBIASE STEFANIA
  • LAMBIASE TIZIANO
  • LAMBO ANTONINO
  • LANDI AMEDEO
  • LANDI GIOVANNI
  • LANZARA ANDREA
  • LANZARA TOMMASO
  • LAURENZANO SIMONA
  • LEONE PIERFRANCESCO
  • LIBUTTI ANTONIO
  • LIGUORI DANIELA
  • LO IUDICE DAVIDE
  • LOFRANO TULLIA
  • LOMBARDI GINEVRA
  • LOMBARDI LUIGI
  • MAFFEI ANNA ROSA
  • MAFFEI MAURO
  • MAGGIOLETTI FRANCESCO
  • MAIOLINO DIANA
  • MAMMATO STEFANO
  • MANCA DANILA
  • MANCANIELLO ANNALISA
  • MANCINI ANGELA
  • MANCINI MARCO
  • MANGIAMELI SALVATORE WILLIAM
  • MANTELLINO CARMINE
  • MANZO ALESSIO
  • MANZO DIEGO
  • MANZO ROBERTA
  • MARANO CECILIA
  • MARANO VALENTINA
  • MARMO MASSIMILIANO
  • MARMO RICCARDO
  • MARRAS ROSA MARIA
  • MARTINO CLAUDIA
  • MASSA SPERANZA
  • MASULLO PIERLUIGI
  • MATARAZZO CHIARA
  • MATERAZZI FRANCESCO
  • MATERAZZI MARTINA
  • MAURIELLO SIMONE
  • MAUTONE MANUELA
  • MAZZARELLA STELLA
  • MAZZAROPPI MARIA CLARA
  • MELE CARMELA
  • MELE FEDERICA
  • MELFI MARCO
  • MEMMOLO LORENZO
  • MEMOLI ANTONIO
  • MEMOLI SARA
  • MERCOGLIANO LUCA
  • MILO IOLANDA
  • MOGAVERO ALFREDO
  • MONETTA ALESSANDRO
  • MONETTI ANNA
  • MONTINARO ANDREA
  • MOSCARIELLO ORLANDO
  • MOSCATIELLO AZZURRA
  • MUGNANI VALENTINA
  • MUSIO ROBERTO
  • MUTARELLI ROBERTO
  • NADDEO ADOLFO
  • NADDEO ANTONIO
  • NADDEO CRISTINA
  • NADDEO FEDERICO MARIA
  • NAPOLI EMILIO
  • NARDI VALERIA
  • NATIELLO BIANCA
  • NOBILE GAETANO
  • NOLFI ANNALISA
  • NOSCHESE MARCELLO
  • NOTARI RICCARDO
  • NOVELLA FRANCESCO
  • OLIVA FEDERICA
  • ORDINE GEMMA
  • ORLANDO ANTONIO
  • PACCIONI MICHELE
  • PAGANO DANIELE
  • PAGANO DILETTA
  • PALO FRANCESCA
  • PANICO MASSIMO
  • PAOLELLA MAURIZIO
  • PAOLILLO ANNUNZIATINA
  • PAPPALARDO GIULIANA
  • PARISE SONIA
  • PARISI ALESSANDRO
  • PARISI GIOVANNI
  • PARISI LAVINIA
  • PARRILLI SIMONA
  • PASSARO CARMINE
  • PASSERO ANTINISCA
  • PASTORE ANDREA
  • PASTORE NICOLA
  • PECCI PAOLO
  • PECORARO ANNALISA
  • PECORARO SABRINA
  • PECORELLI GIUSEPPE
  • PELLECCHIA ALFREDO
  • PEPE LUIGI
  • PERSICO CARLO
  • PETRAGLIA SERENA
  • PETRILLO FILOMENA
  • PETRILLO NICOLA
  • PIERRO ANNA VERONICA
  • PINTO PAOLO
  • PINTO SABRINA
  • PINTOZZI ADRIANA
  • PIROLO RICCARDO
  • PIROZZI MONICA
  • PISAPIA MASSIMO
  • PISTOCCO ALESSANDRO
  • PISTONE VINCENZO
  • PIZZA LORENZO
  • POGGI GIORDANO
  • POLITO IMMACOLATA
  • POLVERINO CARLA
  • POMPEI ILARIA
  • PORFIDO LUCA
  • PORFIDO MARIANNA
  • PORTANOVA MASSIMO
  • POSTIGLIONE ROSA
  • POTA FRANCESCA
  • PRIVATO ANNA PAOLA
  • PROCIDA ANTONELLA PIA
  • PROCIDA DOMENICO
  • PUORRO ROBERTA
  • QUAGLIA ANNA
  • QUARANTA GARCIA CATERINA
  • RAFFA EVA
  • RAGONE ALESSANDRO
  • RAGONE GIOVANNI
  • RAMPOLLA SARAH
  • RATA LAURA
  • RICCI ANTONIO
  • RICCO CARMELA
  • RICCO CLAUDIA
  • RINALDI ALESSIA
  • RINALDI ANNAPAOLA
  • RINALDI JESSICA
  • RINALDI MARIASTELLA
  • RINALDI VALENTINA
  • RINALDI VITO
  • RISI RAFFAELE
  • RISPOLI TERESA
  • RIVELLI RAFFAELE
  • RIZZO ROSSELLA
  • ROCCO GIOVANNI
  • RODIA RAFFAELE
  • ROMANIELLO VERONICA
  • ROMANO DAVIDE
  • RONCA ANNALISA
  • RONGA MARIA IOLE
  • ROSCIGNO ALFONSO
  • RUBINO FELICE
  • RUGGIERO ANNALISA
  • RUSSO MONICA
  • SABATO SIMONA
  • SABBETTA VALERIA
  • SABINO MARCO
  • SACCO CRISTIAN
  • SACCO YARI
  • SACINO MICHELE
  • SACINO MIRELLA
  • SADA ORNELLA
  • SAGGESE DALILA
  • SAGGESE DORIANA
  • SALVATORE GIOVANNA
  • SALVATORE ROSARIA
  • SAMMARTINO SIMONA
  • SANTAMARIA GENNARO
  • SANTANGELO SELENE
  • SANTOCCHIO CAMILLA
  • SANTONASTASO FRANCESCA
  • SANTONICOLA FRANCESCA
  • SANTORIELLO ANNA
  • SANTORO ARIANNA
  • SANTORO FELICIA
  • SANTORO FRANCESCO
  • SANTORO SIMONE
  • SANTUCCI LEOPOLDO
  • SAPERE MASSIMINO
  • SAVIGNANO FABIANA
  • SCAFURI LUISA
  • SCALEIA MANUELA
  • SCANNAPIECO ROBERTO
  • SCANNIELLO MICHELANGELO
  • SCARFONE CRISTINA
  • SCARPA ADRIANO
  • SCELZA CHIARA
  • SCHIAVO MICHELE
  • SCHIAVONE ANGELA
  • SCHIAVONE ANTONIA
  • SCHIAVONE VALERIA
  • SCHIROSA ALESSANDRO
  • SCIELZO ENRICO
  • SCIELZO MARIA
  • SCOLA DARIO
  • SCUOPPO ROBERTA
  • SEBASTIANO ANDREA
  • SENATORE EMILIA
  • SERRITIELLO ALESSANDRO
  • SERRITIELLO FRANCESCA
  • SERRITIELLO ROSA
  • SERSANTE FRANCESCO
  • SESSA DAVIDE
  • SEVERINO FRANCESCA
  • SIANI ERMELINDA
  • SIANO ELENA
  • SICA VINCENZO
  • SIVOCCIA ILENIA
  • SOMMA FIORENZA
  • SOMMA SONIA
  • SORA' FABIO
  • SORRENTINO ELIANA
  • SPANO' RENATA
  • SPARANO KATALIN
  • SPINELLI MARINA
  • STAGLIOLI ALBERTO
  • STANCO GIOVANNA
  • TAFURI ANTONIO
  • TAFURI MARIANNA
  • TANCREDI DANIELA
  • TANGA FRANCESCO
  • TANGA PIERLUIGI
  • TARDIO ANGELO
  • TAVONE MARIO
  • TERENZIO FRANCESCO
  • TESTA CHIARA
  • TIROTTA UMBERTO
  • TOCCI LUIGI
  • TOFALO SARA
  • TONDINO FLORA
  • TORTORIELLO GIOVANNA
  • TOZZINI ANDREA
  • TRAPANESE ERSILIO
  • TRIUZZI ALICE
  • TROIANO GIUSEPPE MAURO
  • TROIANO ROBERTA
  • TROISI ANNALISA
  • TROTTA VALENTINA
  • UBBIDIENTE PIETRO
  • UGOLINO MARIKA
  • VALENTINO LUCA
  • VASATURO CATERINA
  • VASSALLO CLAUDIO
  • VECCHIO LUCA
  • VEGLIA LUCA
  • VELARDI LUCA
  • VENOSI VALERIO
  • VENTRE MASSIMO
  • VENTURA RAFFAELLA
  • VERCELLI ANTONELLA
  • VERDERESE VITTORIA
  • VERGATI ANTONIO
  • VERGATO MARIACRISTINA
  • VERNIERI GIUSEPPE
  • VERNIERI MASSIMILIANO
  • VERTINO ELIA
  • VICEDOMINI ROSARIO
  • VICINANZA ALBERTO
  • VICINANZA MICHELE
  • VIGILANTE ALESSANDRA
  • VIGILANTE ASIA ANNA
  • VINCIGUERRA GIANLUCA
  • VISCARDI ANNA
  • VITALE MASSIMO
  • VITALE ROBERTA
  • VITOLO GERARDO
  • VIVIANO CARMINE
  • VOCCIA FRANCESCO
  • VOLPE ANNUNZIATA
  • VOLPE LOANA
  • VOTO LUANA
  • VOTO SIMONE
  • VUOLO FRANCESCA
  • ZAMPETTI VIVIANA
  • ZARRILLO IACOPO CARMINE
  • ZARRILLO TOBIA
  • ZEVOLINO VALERIA
     
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