Elezioni Rsu all'Unisa, trionfa la Cisl: ecco tutti gli eletti

Sono terminate le votazioni per l’elezione dei rappresentanti Rsu dell’Università di Salerno. E la Cisl si conferma il primo sindacato aumentando dell’8% il dato rispetto alla consultazione del 2015.

Il risultato

La federazione ha raggiunto il 74.24% ottenendo 7 seggi sui 9 disponibili. La Flc-Cgil si è fermata a 91 voti (14.14% - 1 seggio), la Uil a 52 voti (8.27% - 1 seggio) mentre lo Snals-Cisapuni soltanto 12 voti (1.91% - o seggi). Altro dato da evidenziare è l’altissima percentuale dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di voto, andando ben oltre il 96% degli aventi diritto. Positivo anche il dato elettorale del Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci”, dove la Cisl si conferma primo sindacato confederale nell’istituzione di alta formazione salernitana.

Gli eletti

Per la Cisl Università sono stati eletti Paolo Passaro, Giuliano Grieco, Leonardo Maria Claps, Mariano Acone, Giuseppe Napoli, Valentino Vitale e Remo Rivelli; La Flc-Cgil ha eletto Gaetano D’Amelia, mentre la Uil Maria Rosaria Longobardi.

I commenti

Molto soddisfatto il segretario della Cisl Università Pasquale Passamano: “Siamo soddisfatti, il lavoro di squadra ha pagato”, ha spiegato Passamano subito dopo aver appreso il risultato e dopo una prima analisi del voto. “Ci confermiamo ancora una volta il sindacato della responsabilità; avanzando sempre proposte innovative, infatti, abbiamo ottenuto il consenso tra gli iscritti e non solo. Il nostro è stato un lavoro costante e i voti dimostrano il contatto concreto con i lavoratori e il territorio. Dietro ogni preferenza c’è una persona. Abbiamo scritto una delle pagine più belle del sindacato confederale della provincia di Salerno, nel settore pubblico e non solo. Il rinnovo delle Rsu è stato solo il primo appuntamento elettorale per la Cisl Università. Siamo già proiettati sul rinnovo degli Organi Accademici (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), previsto per l’inizio del 2019 e soprattutto per l’elezione del prossimo Rettore, prevista per l’estate del 2019; appuntamento, quest’ultimo, di fondamentale importanza per il nostro Ateneo e per l’intero territorio Salernitano ed Avellinese. Saremo della “partita” con un nostro candidato e con un progetto che possa rappresentare la discontinuità rispetto all’attuale governance”.

Gli fa eco l’esponente della segreteria aziendale Cisl Università Gerardo Pintozzi: “Una percentuale “altissima”, che dimostra l’attenzione che i lavoratori hanno nei confronti delle dinamiche sindacali, in un momento di crisi profonda dei corpi intermedi, a partire dai partiti politici”.