Elezioni Unisa: è Loia il nuovo Rettore, ecco chi è il neoeletto

E' stato eletto il nuovo Rettore dell'Università degli Studi di Salerno: si tratta del professor Vincenzo Loia, a cui sono spettate 593 preferenze, spuntandola sul suo sfidante Maurizio Sibilio che ha avuto 501 voti. Sono state 1596 le schede scrutinate ed uno solo dei 1733 aventi diritto si è astenuto.

Chi è Vincenzo Loia

Ha conseguito la Laurea in Scienze dell’Informazione presso l’Università di Salerno nel 1985, e il dottorato di Ricerca in Informatica nel 1989 presso l’Université Parigi 6, Francia. E’ attualmente in servizio in qualità di professore ordinario di informatica presso l’Università di Salerno, dove ha ricoperto l’incarico di ricercatore dal 1989 al 2000, e di professore associato dal 2000 al 2004. E’ Editor-in-Chief della rivista internazionale “Ambient Intelligence and Humanized Computing”, Springer-Verlag, e Co-Editor-in-Chief della rivista scientifica internazionale “Soft Computing”, entrambi da Springer-Verlag. È inoltre Associate Editor delle riviste IEEE Transaction Industrial Informatics, e IEEE Transaction Systems, Man and Cybernetics: Systems.

Ha ricoperto numerosi ruoli all’interno della IEEE Computational Intelligence Society, tra i quali:

• Chair of Emergent Technologies Technical Committee (ETTC)

• Chair of Task Force “Intelligent Agents”,

• Chair of Task Force “Ambient Intelligence”,

• Chair of IEEE CIS Italian Chapter,

• Vice-Chair IEEE Intelligent Systems Applications Technical Committee,

Ha prodotto più di 200 lavori scientifici pubblicati in proceedings di convegni internazionali, capitoli di libri, riviste. Negli ultimi dieci anni è stato presente in qualità di Committe Member in oltre 40 convegni dell’IEEE Society. E’ stato keynote speaker in vari convegni internazionali tenutosi in Europa, Usa, Taiwan, Cina.

E’ stato Revisore in diversi Comitati MIUR (JTI ARTEMIS, Grandi Progetti Strategici (GPS), Revisore art. 12 ai sensi del DM 593/2000 , Progetti art. 9/6 Legge 297/1999), Comitati EU FP7, Revisore di progetti di ricerca per la Repubblica Popolare Cinese regione di Hong-Kong). I suoi interessi di ricerca includono: sistemi ad agenti e multi-agenti, sistemi per il ragionamento approssimato, sistemi per la diagnosi automatica, fuzzy logic, web intelligence, ambient intelligence, sistemi per il knowledge discovery, sistemi domotici, smart grid, architetture e servizi informativi a valore aggiunto.