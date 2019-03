Ruggi, "Grazie di cuore all'angelo con il camice bianco": nuovo elogio al direttore di Gravidanza a Rischio

"Caro dottor Raffaele Petta grazie a voi io e mio marito abbiamo realizzato il nostro più grande sogno,siete stato un dottore eccezionale e come vi ho sempre detto sul percorso della mia vita ho incontrato un angelo, ma non un angelo qualsiasi un angelo con il camice bianco...siete una persona straordinaria, umile, sempre presente in qualsiasi momento in cui ho avuto bisogno. Ogni volta che vi chiamavo in qualsiasi orario eravate sempre disponibile".

Lo ha scritto su Facebook la signora M.T., per il direttore del reparto di Gravidanza a Rischio del Ruggi, il dottor Raffaele Petta. Dopo aver perso 2 gravidanze, la neomamma ha abbracciato il suo Vincenzopio. "Non vi ringrazierò mai abbastanza per l'immensa gioia che mi avete donato, spero che ci saranno altre ragazze che hanno la mia stessa fortuna di incontrare un angelo con il camice bianco come lo incontrato io": per il noto direttore Petta, dunque, ancora un elogio e un grazie di cuore da parte di una mamma salernitana.