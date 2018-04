Giulia spegne la sua 1°candelina: la mamma ringrazia il direttore Petta e il suo team

Ancora un elogio e un sentito grazie per il direttore del reparto Gravidanza a Rischio del Ruggi di Salerno, dottor Raffaele Petta. E' la volta di E.S. che, su Facebook, ha condiviso la gioia di festeggiare il 1° anno di vita della sua bimba, nata grazie alla professionalità e all'umanità dell'Angelo con il camice bianco, prezioso punto riferimento per innumerevoli neomamme, alias il dottor Petta.

Vorrei condividere con voi una gioia immensa... il 1° compleanno della mia piccola guerriera Giulia!! Dopo aver trascorso una gravidanza allucinante tra ansie e paura di non farcela, continui ricoveri nella stanza famosissima n 2, assistita costantemente dal prof Raffaele Petta, dall' ostetrica Giusy Plaitano e da tutto il team, con parto d'urgenza, a 33 settimane, è nata in condizioni estreme la mia piccola Giulia che non era pronta per venire al mondo!!! Assistita dal dott Della Monica fu trasferita in condizioni gravi alla terapia intensiva neonatale... quando nasce una creatura non vorresti mai sentir pronunciare certe parole. Oggi a distanza di un anno ringrazio tutti in primis il dottore Petta che non mi ha mai lasciato sola in questo percorso e tutti i dottori, ma anche la primaria della neonatologia Corbo, il dottor Della Monica e il dott Criscuolo e a tutte quelle infermiere del reparto che sono veri e propri Angeli.. che hanno assistito la mia piccina con amore e professionalità. Grazie a voi oggi la mia Giulia può spegnere la sua 1° candelina !!! Grazie per lottare ogni giorno con chi ha bisogno: questa è la buona sanità...grazie di cuore !!