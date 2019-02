Pedopornografia Online, Elvira D'Amato tra i "Nuovi Eroi" di Rai 3

E' stata protagonista di "Nuovi Eroi", programma di rai 3 andato in onda ieri sera, Elvira D'Amato, la responsabile del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online.

La mission

La struttura, nata per il contrasto alla pedopornografia on-line della Polizia Postale, dal 2006 è impegnata a prevenire, combattere e reprimere i reati telematici nei confronti dei minori. La coordinatrice, vice questore aggiunto Elvira D'Amato, impiegata nel Servizio di Polizia postale e delle comunicazioni addetto al coordinamento operativo delle indagini di pedofilia in Rete, è originaria di Maiori e nell'ottobre del 2015 è stata insignita del riconoscimento Ufficiali dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per "eroismo, senso civico, volontariato e aiuto ai migranti ma soprattutto impegno per la legalità". Tra i casi risolti, quello di un uomo di Pescara, maestro di musica, in possesso di 5.600 video e 130mila immagini pornografiche, di cui 1.075 pedopornografiche, arrestato dalla Polizia postale.